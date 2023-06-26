شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 26 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 26 /6 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية، منها: منتخب مصر الأول لكرة القدم يستضيف تونس وديا 12 سبتمبر.

منتخب مصر يستضيف تونس وديا 12 سبتمبر بالقاهرة

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام مع الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرىء على إقامة مباراة ودية تجمع الشقيقين المنتخب المصري الأول مع المنتخب التونسي يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة في إطار استعداد المنتخبين للجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ثنائى هجومى جديد فى قائمة الزمالك لمواجهة المحلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جلسات خاصة من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب حالة التراخي

يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على معالجة أزمة التراخي التى ظهرت على أداء لاعبي الفريق الفترة الأخيرة، خاصة فى مباراة منتخب السويس ببطولة كأس مصر.

ياسر إبراهيم بعد تجديد عقده: اللعب فى الأهلي قصة ولا فى الأحلام

عبر ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين إضافيين ليستمر فى قلعة الجزيرة حتى صيف 2025. وكتب ياسر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، "مع الأهلي لا أحد يعرف اللحظة الأسعد فى حياته، وهل هى لحظة هدف مهم؟ بطولة أفريقيا؟ كأس العالم للأندية؟، أعتقد أن اللحظة الأسعد بالنسبة لي الآن هي تجديد وجودي فى البيت الكبير لموسمين إضافيين".

مدير تعاقدات بيراميدز وهانى سعيد يغادران القاهرة للبحث عن مهاجم أجنبى

سافر عمرو بسيونى مدير تعاقدات فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، وهانى سعيد المدير الرياضى، خارج مصر فى رحلة البحث عن مهاجم أجنبى سوبر، يتم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

600 ألف يورو مكافأة منتخب مصر حال الفوز بأمم أفريقيا والوصول لمونديال 2026

وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة عقداً جديداً مؤخراً مع إحدى الشركات العالمية للملابس الرياضية لرعاية قميص المنتخب الوطنى، ويمتد العقد 4 سنوات مقبلة.

الأهلي يكشف سبب مشاركة محمد الشناوى فى مباراة منتخب السويس

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للنادى الأهلى أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، يرفض رفضاً قاطعاً اتباع سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى، بخلاف اتباع نفس السياسة فى باقى مراكز الفريق.

محمد عبد المنعم يعود للظهور مع الأهلي فى مباراة البنك بالدورى

يعود محمد عبد المنعم، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر، للظهور فى قائمة فريقه أمام البنك الأهلى المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

هيمنة مصرية على بطولة العظماء الثمانية للاسكواش.. "عسل" و"نوران جوهر يحققان اللقب للرجال والسيدات

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل الختام وتوزيع الجوائز لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش، المقامة في مصر بمشروع Eastown District New Cairo، بحضور إليكس جوف، رئيس الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، وعاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش.

منتخب شباب اليد يخسر أمام أيسلندا 28 / 29 فى الدور الرئيسى ببطولة العالم

خسر منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 أمام أيسلندا بنتيجة 29/28 فى ثانى لقاءاته بالدور الثانى ببطولة العالم المقامة فى اليونان، ليصعد الأخير لدورالثمانية .

منتخب ناشئات السلة يتوج بالبطولة العربية

توج منتخب مصر للناشئات تحت 16 عامًا، بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب تونس في النهائي بنتيجة 80-34.