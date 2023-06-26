شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 12 لاعبا عن قائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة فريق الكرة الأول لنادى الزمالك، التى أعلنها الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، التي ستخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، غياب 12 لاعبًا.

وغاب عن قائمة الزمالك لمواجهة المحلة كلاً من: محمد عواد ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وسامسون أكينولا بسبب الإصابة، فيما غاب محمود شبانة وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية الفنية.

وخرج من القائمة يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وناصر منسى لأسباب فنية، فيما يغيب عن المباراة حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق للتواجد مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - السيد عطية.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

وشهدت القائمة ضم ثنائى من الشباب فى مركز الهجوم وهو علي ياسر ومحمد صلاح ذكي.

يدخل المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 53 نقطة، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز في 15، وتعادل في 8، وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28 هدفا، فيما يحتل المحلة المركز السادس عشر، برصيد 32 نقطة، حصدها من 31 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل في 8 وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 43 هدفا.