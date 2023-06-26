شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة رجب عمران فى المصرى واللاعب ينتظم بمعسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم رجب عمران، لاعب النادي المصري، في معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لفيوتشر في الجولة الـ32 بالدوري، وذلك بعد انتهاء أزمته مع الجهاز الفني.

وكان رجب عمران قد اعتذر للجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق، على خلفية اعتراضه على قرار الجهاز في تسديد ركلة جزاء للفريق خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وأنهى ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، احتفالات لاعبي الفريق بالتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على فيوتشر في الدور نصف النهائي، وطالب عبد الرازق لاعبي الفريق البورسعيدي بالتركيز على حسم اللقاء المقبل أمام فيوتشر في الدوري وذلك للقفز إلى المركز الخامس في جدول المسابقة.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري، اليوم الإثنين، تدريباته بمعسكره ببرج العرب استعدادا لمواجهة فيوتشر في الدوري، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها عبد الرازق للفريق.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي المصري صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز، السبت الماضي، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائي والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وينتظر المصري الفائز من سيراميكا والاتحاد السكندري فى نهائي المسابقة.

ويستعد المصري لمواجهة فيوتشر الأربعاء المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.