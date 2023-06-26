شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم لقاء الاتحاد وسيراميكا واللجوء لضربات الترجيح فى نصف نهائى الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الوقت الأصلي لمباراة سيراميكا و الاتحاد السكندري بالتعادل السلبي في المباراة المقامة باستاد القاهرة في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح. بدأ فريق سيراميكا بقيادة حلمي طولان تشكيل فريقه كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام. الدفاع: أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد شكري. الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم - محمد عادل. الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - محمد عنتر. ويجلس على مقاعد البدلاء: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - جاسيتس أرثر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - إبراهيم إيولا. بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري بقيادة زوران مانولوفيتش كالتالي : المرمى: المهدي سليمان الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي – محمود علاء – صبري رحيل الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو – عمار حمدي الهجوم: أحمد عادل – مابولولو – إبراهيم حسن. وينتظر فريق المصري الفائز من الاتحاد وسيرامكيا في نهائي كأس الرابطة.

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