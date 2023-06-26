شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على الاتحاد ويتأهل لمواجهة المصرى فى نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق سيراميكا لنهائي بطولة كأس الرابطة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4 / 3 ليتأهل سيراميكا لنهائي كأس الرابطة لمواجهة فريق المصري في النسخة الثانية لبطولة كأس الرابطة.

انتهى الوقت الأصلي لمباراة سيراميكا و الاتحاد السكندري بالتعادل السلبي في المباراة المقامة باستاد القاهرة في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي فاز بها فريق سيراميكا.

أحرز للاتحاد من ضربات الترجيح كل من: خالد الغندور ومابولولو و محمد محمود، بينما أهدر محمد صالح و ساليفو مورو، وأحرز لسيراميكا محمد إبراهيم و محمد عادل و رجب نبيل و محمد توني، بينما أهدر محمد شكري.

بدأ فريق سيراميكا بقيادة حلمي طولان تشكيل فريقه كالتالي :

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد شكري.

الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم - محمد عادل.

الهجوم: ميدو جابر - صلاح محسن - محمد عنتر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - جاسيتس أرثر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - إبراهيم إيولا.

بينما بدأ الاتحاد السكندري بقيادة زوران مانولوفيتش مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من :

المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي – محمود علاء – صبري رحيل

الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو – عمار حمدي

الهجوم: أحمد عادل – مابولولو – إبراهيم حسن.