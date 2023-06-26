أخبار الأهلى اليوم الإثنين 26 / 6 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين 26 / 6 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
يعود علي معلول، لاعب الأهلي، للمشاركة مع فريقه في مباراته القادمة أمام البنك الأهلي، بعدما غاب عن المشاركة فى مباراة فريقه الأخيرة مع منتخب السويس ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف وصعد إلى دور الـ16 بالبطولة.
وفضل الجهاز الفني استمرار سياسة التدوير ومنح معلول راحة من المشاركة أمام منتخب السويس، ودفع بخالد عبد الفتاح في قيادة الجبهة اليسرى بدلا منه، على أن يكون جاهز للمشاركة في مباراة البنك الأهلي.
ياسر إبراهيم بعد تجديد عقده: اللعب فى الأهلي قصة ولا فى الأحلام
عبر ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين إضافيين ليستمر فى قلعة الجزيرة حتى صيف 2025. وكتب ياسر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، "مع الأهلي لا أحد يعرف اللحظة الأسعد فى حياته، وهل هى لحظة هدف مهم؟ بطولة أفريقيا؟ كأس العالم للأندية؟، أعتقد أن اللحظة الأسعد بالنسبة لي الآن هي تجديد وجودي فى البيت الكبير لموسمين إضافيين".
وأضاف ياسر إبراهيم، "اللعب في النادي الأهلي قصة ولا في الأحلام، والحكاية مستمرة إن شاء الله مليئة نجاح وبطولات".
ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري، التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
أثار ظهور حمدى فتحى، لاعب خط وسط النادى الأهلى، فى مباراة منتخب السويس بكأس مصر الجدل حول صفقة انتقاله لنادى الوكرة القطري، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..
وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، قد منح محمد عبد المنعم راحة في مباراة منتخب السويس بكأس مصر والتي فاز بها بهدف دون رد ضمن خطة الجهاز الفني للأهلى في إراحة لاعبيه المجهدين من جراء توالى مشاركاتهم المحلية والأفريقية بالفترة الأخيرة.
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