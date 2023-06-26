شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 26 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين 26 / 6 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

يعود علي معلول، لاعب الأهلي، للمشاركة مع فريقه في مباراته القادمة أمام البنك الأهلي، بعدما غاب عن المشاركة فى مباراة فريقه الأخيرة مع منتخب السويس ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي فاز فيها الفريق الأحمر بهدف نظيف وصعد إلى دور الـ16 بالبطولة.

وفضل الجهاز الفني استمرار سياسة التدوير ومنح معلول راحة من المشاركة أمام منتخب السويس، ودفع بخالد عبد الفتاح في قيادة الجبهة اليسرى بدلا منه، على أن يكون جاهز للمشاركة في مباراة البنك الأهلي.

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