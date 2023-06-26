فيديو .. محمد صلاح يحصد جائزة هدف الموسم مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

توج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة هدف الموسم (2022-2023) في الريدز، باختيار الجماهير.

واختارت جماهير ليفربول هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، كأفضل هدف سجله لاعب من ليفربول هذا الموسم، في المباراة التي شهدت فوز الريدز على السيتي بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح في أكتوبر الماضي.

وتفوق هدف صلاح على هدف لويس دياز الذي سجله في شباك كريستال بالاس والذي احتل المركز الثاني، بينما جاء ترينت ألكسندر أرنولد في المركز الثالث بهدفه في ليستر سيتي، وأكمل الثنائي كودي جاكبو وداروين نونيز المراكز الخمسة الأولى في ترتيب أفضل أهداف في الموسم مع ليفربول.