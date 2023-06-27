شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 26 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الإثنين، الموافق 26/ 6/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها: ثنائى هجومى جديد فى قائمة الزمالك لمواجهة المحلة، ورضا شحاتة يجهز حميد ماو للمشاركة أساسيا.

ثنائى هجومى جديد فى قائمة الزمالك لمواجهة المحلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

غياب 12 لاعبا عن قائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة

شهدت قائمة فريق الكرة الأول لنادى الزمالك، التى أعلنها الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، التي ستخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، غياب 12 لاعبًا.

أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك و المحلة

أسندت لجنة الحكام باتحاد مباراة الزمالك و المحلة إلى الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة الفريقين المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

رضا شحاتة يجهز حميد ماو للمشاركة أساسيا أمام الزمالك

يسعى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة رضا شحاتة، لتجهيز التنزانى حميد ماو لاعب خط وسط الفريق للمشاركة أساسيا أمام الزمالك، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية عقب العودة من بلاده بعد خوض التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

جبريل أوريك وتشاريز يقودان هجوم غزل المحلة أمام الزمالك

اقترب الثنائى النيجيري جبريل أوريك وتشارلز باسى من قيادة هجوم فريق غزل المحلة أمام الزمالك في الدورى الممتاز غدا، الثلاثاء، بعد تألقهما فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

زد يفاوض الزمالك لتجديد إعارة ظهيره الأيسر بعد الصعود للدوري الممتاز

يتفاوض مسئولو نادي زد مع نظرائهم فى الزمالك من أجل استمرار أحمد زكي، ظهير أيسر الفريق الأبيض، والذى كان معارا للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز فى الموسم المقبل.

فاركو يطالب محمود حمادة بتأجيل مفاوضات الأهلى والزمالك لنهاية الموسم