شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 26 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 26 /6 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية منها، منتخب مصر الأول لكرة القدم يستضيف تونس وديا 12 سبتمبر، وسيراميكا يتأهل لنهائي الرابطة لمواجهة المصري.

أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك و المحلة

أسندت لجنة الحكام باتحاد مباراة الزمالك و المحلة إلى الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة الفريقين المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

منتخب مصر يستضيف تونس وديا 12 سبتمبر بالقاهرة

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام مع الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرىء على إقامة مباراة ودية تجمع الشقيقين المنتخب المصري الأول مع المنتخب التونسي يوم 12 سبتمبر المقبل بالقاهرة في إطار استعداد المنتخبين للجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ثنائى هجومى جديد فى قائمة الزمالك لمواجهة المحلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يكشف سبب مشاركة محمد الشناوى فى مباراة منتخب السويس

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للنادى الأهلى أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، يرفض رفضاً قاطعاً اتباع سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى، بخلاف اتباع نفس السياسة فى باقى مراكز الفريق.

منتخب شباب اليد يخسر أمام أيسلندا 28 / 29 فى الدور الرئيسى ببطولة العالم

خسر منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 أمام أيسلندا بنتيجة 29/28 فى ثانى لقاءاته بالدور الثانى ببطولة العالم المقامة فى اليونان، ليصعد الأخير لدورالثمانية .

منتخب ناشئات السلة يتوج بالبطولة العربية

توج منتخب مصر للناشئات تحت 16 عامًا، بلقب البطولة العربية، بعد الفوز على منتخب تونس في النهائي بنتيجة 80-34.