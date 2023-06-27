بركلات الترجيح .. سيراميكا يتأهل لنهائي كأس الرابطة على حساب الإتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق سيراميكا لمباراة نهائي كأس الرابطة بعد تفوقه على الإتحاد السكندري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، ليواجه المصري البورسعيدي في المباراة النهائية.

شهد الشوط الأول أفضلية واضحة لفريق سيراميكا كليوباترا الذي بدأ المباراة بهجوم مباغت كاد أن يسفر عن تسجيل هدف التقدم.

وجاء رد الإتحاد السكندري سريعاً بهجوم مكثف في الدقائق الـ 15 الأولى قبل أن يتراجع كلا الفريقين إلى الخلف دون مبرر.

تغلب الحذر على أداء سيراميكا والإتحاد مع أفضلية لصالح فريق حلمي طولان من خلال سيطرته على وسط ملعب اللقاء.

وفي الشوط الثاني لم تختلف الامور كثيراً حيث حافظ سيراميكا على استحواذه رغم التحسن النسبي لفريق الاتحاد السكندري بعد التغييرات التي اجراها المدير الفني زوران مانولوفيتش.

وكاد البديل ابراهيم ايولا أن يفتتح التسجيل من انفراد تام بالمرمى الا أن تمريرة صلاح محسن لم تكن بالدقة الكافية لتمر الكرة خلف أقدام أيولا بغرابة على بعد أمتار من المرمى.

وفي الدقيقة 85 نجح أبراهيم ايولا في هز شباك الاتحاد السكندري الا أن الهدف تم الغاءه بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفار، قبل أن يعلن الحكم عن نهاية المباراة ليتم الإحتكام إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح تألق محمد بسام حارس مرمى سيراميكا ليمنح فريق بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

تشكيل سيراميكا أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد ابراهيم - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر

خط الهجوم: صلاح محسن.

تشكيل الإتحاد السكندري امام سيراميكا

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح - خالد صبحي – محمود علاء – صبري رحيل

خط الوسط: خالد الغندور – ساليفو مورو – عمار حمدي

خط الهجوم: أحمد عادل – مابولولو – إبراهيم حسن.

رابطة الأندية تخطط لإطلاق بطولة جديدة

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أن هناك بطولة جديدة مستحدثة تخطط الرابطة لاطلاقها بالتعاون مع الإمارات، بعيدًا عن مقترح كأس السوبر الذي يخص الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال سويلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "رابطة الأندية تُريد إطلاق بطولة جديدة، من الأندية الفائزة بالبطولات المحلية (الدوري وكأس رابطة الأندية)، وما تم الاعلان عنه في الإمارات كان مجرد مقترح".