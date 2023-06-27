الزمالك يقرر تجميد سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت إدارة نادي الزمالك موقفها تجاه الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومشاركتهما في التدريبات والمباريات لنهاية الموسم الجاري.

ووقع الثنائي لصفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الإعلامي وليد الحديدي خلال تقديمه برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc أن إدارة الزمالك قررت تجميد الثنائي لنهاية الموسم الجاري وعدم الدفع بهما في أي مباراة أو المشاركة في التدريبات الجماعية واقتصار تواجدهما على التدريبات المنفردة فقط.

وشدد على أن إدارة الزمالك ستوقع عقوبات على الثنائي حال الغياب عن التدريبات واعتبار أن آخر يوم لهما مع الفريق بنهاية الدوري وليس بنهاية شهر يونيو الجاري.

وحاول الزمالك التجديد للثنائي في الأيام الماضية لكن الأمور باءت بالفشل بسبب توقيع سيف جعفر ويوسف نبيه لبيراميدز في وقت سابق حيث ينتهي عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة عزل المحلة

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة:

في حراسة المرمى: محمد صبحي - السيد عطية.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ياسر علي - محمد صلاح زكي.



موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري:



يلتقي فريق الزمالك بنظيره غزل المحلة مساء غد الثلاثاء في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لعب الزمالك 30 مباراة حتى الآن فاز في 15 مباراة تعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات يمتلك في عدد النقاط 53 نقطة.

فيما غزل المحلة يحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لعب حتى 31 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 15 مباراة يمتلك 32 نقطة.

ويدخل الزمالك اليوم معسكر مغلق استعدادًا لمباراة غزل المحلة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ32 في بطولة الدوري المصري.

في سياق آخر، كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة ما تردد حول مفاوضات الزمالك لضم محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

قال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنفي كل ما تردد حول مفاوضات نادي الزمالك مع محمد شريف أو محمد مجدي أفشة ثنائي الأهلي".