محمد عبدالجليل: "الزمالك لن يقف على أي لاعب"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق أن نادي الزمالك لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، مشيرًا إلى أن رحيل يوسف أسامة وسيف جعفر لبيراميدز قد يكون أمرًا محزنًا لجمهور الأبيض، لكن إدارة النادي لم تتعامل بشكل جيد معهم وتركت ملف التجديد.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الشباب الآن أصبح مختلفًا تمامًا، ولم يستوعب الزمالك ما حدث في وقت سابق مع رمضان صبحي".

وأضاف: "أنا معارض لفكرة تجميد أي لاعب طالما يمكن الاستفادة منه حتى آخر دقيقة في عقده، سبق ورفضت إيقاف أحد اللاعبين عندما كنت موجودًا في صفوف مصر المقاصة".

وواصل: "بيراميدز يضم لاعبين كثيرين في مراكز محدودة، مثل إبراهيم عادل ومحمود صابر ورمضان صبحي، كلهم قادرون على اللعب في مركز الجناح الأيسر".

وأكمل: "سألت سيف جعفر هل تريد شهرة أم فلوس؟!، فأبلغني بأنه يريد الإثنين، سيف ويوسف أسامة كانت فرصتهم أفضل في الزمالك، وكانوا في حاجة حاليًا للتألق وصناعة شهرة واسم قبل البحث عن الأموال".

الزمالك يقرر تجميد يوسف أسامة وسيف جعفر:

من جانبه كشف الإعلامي وليد الحديدي، عن موقف إدارة الزمالك تجاه الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومشاركتهما في التدريبات والمباريات لنهاية الموسم الجاري.

ووقع الثنائي لصفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الحديدي خلال تقديمه برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc أن إدارة الزمالك قررت تجميد الثنائي لنهاية الموسم الجاري وعدم الدفع بهما في أية مباراة أو المشاركة في التدريبات الجماعية واقتصار تواجدهما على التدريبات المنفردة فقط.

وشدد على أن إدارة الزمالك ستوقع عقوبات على الثنائي حال الغياب عن التدريبات واعتبار أن آخر يوم لهما مع الفريق بنهاية الدوري وليس بنهاية شهر يونيو الجاري.

وحاول الزمالك التجديد للثنائي في الأيام الماضية لكن الأمور باءت بالفشل بسبب توقيع سيف جعفر ويوسف نبيه لبيراميدز في وقت سابق، إذ ينتهي عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.