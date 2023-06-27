الجزائري دهيري ينضم لقائمة المرشحين لـ الزمالك (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية ترشيحاً للتعاقد مع حسين دهيري لاعب فريق باردو الجزائري خلال الموسم المقبل وسط بحث الإدارة عن مدافع يجيد بالقدم اليسرى.

وقال الإعلامي وليد الحديدي خلال تقديمه برنامج بوكس تو بوكس أن مسئولو الزمالك تلقوا التسجيلات الخاصة باللاعب للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق لحسم موقفه بشكل نهائي.

وأضاف، أن هناك ٣ لاعبين مرشحين للدفاع في الموسم المقبل وجميعهم يلعبوا بالقدم اليسرى وهم أيمن أشرف وأحمد أيمن منصور وحسين دهيري.

وأشار إلى أن الأولوية لدى مسئولي الزمالك بالتعاقد مع أحمد منصور وعودته من جديد بعد نهاية فترة الإعارة لصفوف طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري خاصة وأن اللاعب سيكون على ذمة النادي ولن يدفع فيه الزمالك أي مقابل مادي

محمد عبد الجليل: الزمالك لن يتأثر برحيل أي لاعب

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق أن نادي الزمالك لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، مشيرًا إلى أن رحيل يوسف أسامة وسيف جعفر لبيراميدز قد يكون أمرًا محزنًا لجمهور الأبيض، لكن إدارة النادي لم تتعامل بشكل جيد معهم وتركت ملف التجديد.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الشباب الآن أصبح مختلفًا تمامًا، ولم يستوعب الزمالك ما حدث في وقت سابق مع رمضان صبحي".

وأضاف: "أنا معارض لفكرة تجميد أي لاعب طالما يمكن الاستفادة منه حتى آخر دقيقة في عقده، سبق ورفضت إيقاف أحد اللاعبين عندما كنت موجودًا في صفوف مصر المقاصة".

وواصل: "بيراميدز يضم لاعبين كثيرين في مراكز محدودة، مثل إبراهيم عادل ومحمود صابر ورمضان صبحي، كلهم قادرون على اللعب في مركز الجناح الأيسر".

وأكمل: "سألت سيف جعفر هل تريد شهرة أم فلوس؟!، فأبلغني بأنه يريد الإثنين، سيف ويوسف أسامة كانت فرصتهم أفضل في الزمالك، وكانوا في حاجة حاليًا للتألق وصناعة شهرة واسم قبل البحث عن الأموال".

الزمالك يقرر تجميد يوسف أسامة وسيف جعفر:

من جانبه كشف الإعلامي وليد الحديدي، عن موقف إدارة الزمالك تجاه الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ومشاركتهما في التدريبات والمباريات لنهاية الموسم الجاري.

ووقع الثنائي لصفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الحديدي خلال تقديمه برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc أن إدارة الزمالك قررت تجميد الثنائي لنهاية الموسم الجاري وعدم الدفع بهما في أية مباراة أو المشاركة في التدريبات الجماعية واقتصار تواجدهما على التدريبات.