محمد ابراهيم: عدم التوفيق يطارد سيراميكا ومباراة المصري صعبة

ياسر رشاد - القاهرة - عبر محمد إبراهيم نجم فريق سيراميكا كليوباترا عن سعادته بالتأهل لنهائي كأس الرابطة بعد تخطي عقبة الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات عقب نهاية المباراة: “ مباراة الإتحاد كانت صعبة بكل تأكيد، الفريق يمر بموقف صعب وهناك ضغوطات كبيرة على جميع اللاعبين ”.

وتابع: “ نقدم اداء مميز لكن التوفيق لا يحالفنا بشكل كبير خلال الفترة الماضية رغم الجهد المبذول في التدريبات والمباريات، دائماً ما نكون الطرف الأفضل والأكثر وصولاً للمرمى لكن النتيجة لا تكون في صالحنا ”.

وأضاف: “ كابتن حلمي طولان يحاول دعم اللاعبين وتحفيزهم وهو ما رأينا نتيجته في لقاء اليوم امام الإتحاد السكندري ”.

وأتم: “ أمامنا مباراة هامة مع طلائع الجيش لان موقفنا سئ في الدوري، مواجهة المصري في النهائي ستكون صعبى بكل تأكيد لاننا نواجه فريق يمتلك جماهيرية كبيرة ”.

سيراميكا يتأهل لنهائي كأس الرابطة

فريق سيراميكا لمباراة نهائي كأس الرابطة بعد تفوقه على الإتحاد السكندري بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، ليواجه المصري البورسعيدي في المباراة النهائية.

شهد الشوط الأول أفضلية واضحة لفريق سيراميكا كليوباترا الذي بدأ المباراة بهجوم مباغت كاد أن يسفر عن تسجيل هدف التقدم.

وجاء رد الإتحاد السكندري سريعاً بهجوم مكثف في الدقائق الـ 15 الأولى قبل أن يتراجع كلا الفريقين إلى الخلف دون مبرر.

تغلب الحذر على أداء سيراميكا والإتحاد مع أفضلية لصالح فريق حلمي طولان من خلال سيطرته على وسط ملعب اللقاء.

وفي الشوط الثاني لم تختلف الامور كثيراً حيث حافظ سيراميكا على استحواذه رغم التحسن النسبي لفريق الاتحاد السكندري بعد التغييرات التي اجراها المدير الفني زوران مانولوفيتش.

وكاد البديل ابراهيم ايولا أن يفتتح التسجيل من انفراد تام بالمرمى الا أن تمريرة صلاح محسن لم تكن بالدقة الكافية لتمر الكرة خلف أقدام أيولا بغرابة على بعد أمتار من المرمى.

وفي الدقيقة 85 نجح أبراهيم ايولا في هز شباك الاتحاد السكندري الا أن الهدف تم الغاءه بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفار، قبل أن يعلن الحكم عن نهاية المباراة ليتم الإحتكام إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح تألق محمد بسام حارس مرمى سيراميكا ليمنح فريق بطاقة التأهل للمباراة النهائية.