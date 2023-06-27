شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وجود عروض خارجية للتعاقد مع ديانج من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت أخبار كثيرة عن وجود اهتمام من أندية أوروبية بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أبرزها من نادي جينك البلجيكي.

ورغم الحديث عن اهتمام أندية بضم ديانج إلا أن إدارة الأهلي لم تصلها أي مخاطبات رسمية في الفترة الحالية بخلاف حمدي فتحي، وكل ما يتردد مجرد اجتهادات صحفية وكلام وكلاء.

وبات الأهلي منفتحا على مناقشة أية عروض خارجية تخص ديانج شريطة أن تكون بقيمة مالية مغرية قبل مناقشتها وحسم مصير اللاعب من الاستمرار في القلعة الحمراء أو الرحيل في الصيف الحالي.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته ضد البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة لثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.