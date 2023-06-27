شكرا لقرائتكم خبر عن سبب تأخر ظهور كريستو مع الأهلي رغم تألقه مع منتخب تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يحصل التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب الأهلي الشاب، على فرصة كاملة مع الفريق الأحمر في وجود السويسري مارسيل كولر على رأس القيادة الفنية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، ومطالبة الكثير من الجماهير الحمراء بضرورة منح الفرصة للاعب.

ويرفض كولر التعجل في منح كريستو فرصة المشاركة في المباريات؛ بسبب شكواه من بعض النواقص في أدائه الفني، ويعمل الجهاز الفني مع اللاعب على معالجة نواقصه، قبل أن يتم منحه فرصة المشاركة في المباريات.

وتألق كريستو رفقة منتخب تونس للشباب في بطولة كأس العالم الأخيرة، قبل أن ينضم لمنتخب نسور قرطاج الأول في معسكره الأخير.

وانضم كريستو للأهلي في يناير الماضي قادما من النجم الساحلي لمدة 5 موسم مقابل دفع مالي والتنازل عن قيمة الغرامة المستحقة لصالح القلعة الحمراء على الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب النجم الساحلي السابق.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته ضد البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة لثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.