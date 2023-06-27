شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم الثلاثاء 27-6-2023 فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو لمواجهة غزل المحلة اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.





موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدوري





القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة