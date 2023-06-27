شكرا لقرائتكم خبر عن زد يقرر الحفاظ على عناصر الخبرة فى ظهوره الأول بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادي زد على بقاء العناصر أصحاب الخبرات فى صفوف الفريق، والتي ساعدت الفريق على الصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، فى ظل حاجة الفريق إليهم في الفترة القادمة.

ويرغب مسئولو زد فى استمرار العناصر أصحاب الخبرة، وأبرزهم محمد سمير لاعب الأهلي والمقاولون العرب السابق، من أجل استفادة الفريق من خبراته داخل غرف الملابس وفى المباريات مع الظهور الأول بدوري الأضواء والشهرة.

ويرفض زد رحيل أي لاعب من اللاعبين أصحاب الخبرات في ظل الرغبة للاستعانة بكل اللاعبين في الفترة القادمة، من أجل مساعدة الفريق والجهاز الفني على الظهور بشكل قوي في الدوري الممتاز.

وصعد فريق زد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من دوري القسم الثاني وتربعه على قمة المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة.