شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يخوض آخر تدريباته اليوم قبل المشاركة فى الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب الكاراتيه آخر تدريباته اليوم، قبل ساعات من انطلاق بطولة الدورى العالمى للكاراتيه والتى تقام بكرواتيا فى الفترة من 25 يونيو الجارى إلى 3 يوليو المقبل.

ويبدأ المنتخب منافساته فى البطولة غدا، الأربعاء، حيث غادرت بعثة المنتخب فى ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضى إلى كرواتيا ببعثة مكونة من 15 فردا، مقسمين إلى 10 لاعبين، و5 للبعثة الإدارية.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من أحمد إيهاب، عمار ياسر، نهى عمرو، نورهان محمد، جنى خميس، ملك محمد، هاجر فتحى، بسملة محمود، ملك عبد الحميد، دينا أحمد.

ويرأس البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد، ويرافقهم محمد الحسينى، وسيد مصطفى إدارى، والسيد سعيد مدرب كوميتيه بنين، وهبة محمد مدربة كوميتيه بنات.

كان منتخب الكاراتيه قد شارك في الدورى العالمى بمدينة فوكوكاو باليابان، عن طريق الثنائى أحمد المصرى، بمنافسات وزن فوق 84 كجم، بينما حققت ريم سلامة الذهبية.

ووصل رصيد البعثة إلى ميداليتين ذهبية وبرونزية، حيث حققت ريم سلامة، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، الميدالية الذهبية فى منافسات الدوري العالمي، ضمن منافسات وزن تحت 50 كجم.