شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز فى بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.
ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.
وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.
وجاءت المباريات الأربعة المرتقبة للأهلي في الدوري كالتالي:
ـ الأهلي والبنك الأهلي: 29 يونيو
ـ الأهلي وفيوتشر: 2 يوليو
ـ الأهلي والإسماعيلي: 5 يوليو
ـ الأهلي والاتحاد: 8 يوليو
موعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدوري
ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك الأهلى.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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