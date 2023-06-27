شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء، فى القاهرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

وقرر أحمد سامى السفر إلى القاهرة للمبيت بها استعدادا لمواجهة بيراميدز، بعد انتهاء المران الختامى الذى سيتضمن خطة المباراة وإعلان القائمة المسافرة.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة إظهار رد فعل قوى أمام بيراميدز وحصد الثلاث نقاط من أجل تغيير الصورة الباهتة التى ظهروا عليها أمام النجوم، من أجل الابتعاد عن مناطق الهبوط بشكل كامل وضمان البقاء فى الدورى الموسم المقبل.

وأكد أحمد سامى أن المباريات المقبلة ستشهد إبعاد بعض اللاعبين عن التشكيل الأساسى، بعد ظهورهم بأداء باهت وإضاعة بطولة كأس مصر بهذه الطريقة وعدم وجود أى روح للعودة في المباراة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.