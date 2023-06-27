هشام يكن: الزمالك لن يتأثر برحيل سيف جعفر ويوسف أسامة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هشام يكن نجم الكرة المصرية والزمالك السابق، أن سيف جعفر ويوسف أسامة في حاجة لتطوير مستوياتهم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن رحيلهما لن يؤثر كثيرا في الفريق الأبيض.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "سيف جعفر ويوسف أسامة في حاجة كبيرة لتطوير مستواهم، هما عناصر مفيدة لكنهم لم يوصلوا للفورمة المطلوبة كلاعبين يُعتمد عليهم بشكل كبير، وليسوا قادرين على تحمل عبئ القميص الأبيض بمفردهم".

وأضاف: "يوسف اسامة وسيف جعفر لم يصلا لأن يكونا قادرين على تحمل ثقل فريق كبير بحجم الزمالك، عكس لاعبين آخرين تألقت بالقميص الأبيض مثل طارق حامد على سبيل المثال".

وواصل: "خروج العديد من اللاعبين الآخرين من الزمالك مثل امام عاشور وطارق حامد وفرجاني وبن شرقي كان مؤثرا بدرجة كبيرة، هناك لاعبين لها ثقلها بكل تأكيد وحال خروجهم يتأثر أداء الفريق، ببينما يوسف واسامة لن يؤثرا على الفريق، فهم عناصر شابة فقط غير محسوم تألقهم خلال السنوات القادمة".

وزاد: "هناك فرق بين الأهلي والزمالك، لأن هناك فريق مستقر، بينما فريق آخر يتخلى عن معظم عناصره الأساسية، ويفقدهم واحدًا تلو الآخر، بينما سيف ويوسف لا يستطيعا أن يحملا على عاتقهم فريق بحجم الزمالك، رغم امكانياتهم الفنية، يجب ان يستوعب الجميع ذلك".

وأكد: "الزمالك حاليا منقوص من عناصر مميزة، والفريق الحالي غير مكتمل فنيا ولا بدنيا، وجلب أي عناصر جديدة قد لا يُحدث التأثير المطلوب لأن معظم العناصر فاقدة للثقة".

وختم: "الزمالك يحتاج لظهير أيمن ومساك، ولاعبين في الوسط، وجناح أيمن، ومهاجم مميز، والفريق على الأقل في حاجة لضم 5 او 6 عناصر مميزة".

عبد الجليل: الزمالك لن يقف على أي لاعب

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق أن نادي الزمالك لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، مشيرًا إلى أن رحيل يوسف أسامة وسيف جعفر لبيراميدز قد يكون أمرًا محزنًا لجمهور الأبيض، لكن إدارة النادي لم تتعامل بشكل جيد معهم وتركت ملف التجديد.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الشباب الآن أصبح مختلفًا تمامًا، ولم يستوعب الزمالك ما حدث في وقت سابق مع رمضان صبحي".

وأضاف: "أنا معارض لفكرة تجميد أي لاعب طالما يمكن الاستفادة منه حتى آخر دقيقة في عقده، سبق ورفضت إيقاف أحد اللاعبين عندما كنت موجودًا في صفوف مصر المقاصة".