بيراميدز يكثف مفاوضاته لضم دخل طارق حامد

ياسر رشاد - القاهرة - دخل طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر دائرة اهتمامات نادي بيراميدز تمهيدا للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج" البريمو" على قناة "تن":" نادي بيراميدز رصد مبلغ يقترب من 15 مليون جنيه كراتب سنوي للتعاقد مع طارق حامد لتعزيز صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضح أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق أبدى ترحيبه بالتعاقد مع طارق حامد لتدعيم صفوف السماوي في الموسم المقبل وخاصة وأن الفريق بات قريبا من حسم المقعد الثاني والمشاركة لأول مرة في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

اتحاد جدة يقرر رحيل طارق حامد

قرر نادي اتحاد جدة السعودي الاستغناء عن النجم الدولي المصري طارق حامد بعد نهاية موسم 2022-2023، وفي ظل اقترابه من الاعلان الرسمي عن صفقة عالمية في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط طارق حامد بالرحيل عن صفوف اتحاد جدة بعد تعاقد النادي السعودي مع نجولو كانتي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية عن أن اتحاد جدة حسم مصير النجم المصري ولاعب خط الوسط طارق حامد.

وأشارت جريدة الشرق الأوسط السعودية إلى أن اتحاد جدة قرر إنهاء ارتباطه بالثنائي هيلدر كوستا الذي عاد إلى ليدز يونايتد عقب نهاية فترة إعارته والمصري طارق حامد في ظل اقتراب صفقة نجولو كانتي.

كما أضافت أن اتحاد جدة لم يحدد حتى الآن مصير أحمد حجازي الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي وسيخضع لفترة علاج وتأهيل خلال الوقت المقبلة.

وتدرس إدارة اتحاد جدة في الوقت الحالي مصير أحمد حجازي وإمكانية استبعاده مؤقتًا حتى يتعافى من الإصابة.

وساهم طارق حامد في تتويج اتحاد جدة بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023 حيث كان أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وشارك طارق حامد مع اتحاد جدة في 24 مباراة بالدوري السعودي منذ انتقاله للنمور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة:

في حراسة المرمى: محمد صبحي - السيد عطية.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ياسر علي - محمد صلاح زكي.