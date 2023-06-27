شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يكثف استعداداته لمواجهة إنبى والعشرى يعالج الأخطاء لعودة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف طارق العشري، المدير الفني لفاركو، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويعكف الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة طارق العشري على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة الزمالك الاخيرة بكأس مصر، والتى خسرها الفريق بثلاثية مقابل هدف، لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة، كما يدرس العشري مباريات انبى بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق البرتقالى بحثاً عن استعادة الانتصارات لفاركو.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشرى فاركو فى 19 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات فقط وحصد 28 نقطة.

بدأ طارق العشري المدير الفني لفاركو في علاج الهفوات الدفاعية التي يرتكبها لاعبو الفريق وتكلفهم خسارة المباريات في الدقائق الأخيرة مثلما حدث في مباراة الزمالك الأخيرة بكأس مصر حيث كان الفريق البرتقالى قريباً من إدراك التعادل قبل أن يتلقى هدفاً في الوقت القاتل ليودع على إثره البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

خطف الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو 3 /1 في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، وافتتح التسجيل للفريق الأبيض أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 20 قبل أن يضيف مصطفى شلبى الهدف الثانى في الدقيقة "45+5"، ثم قلص الفارق لفاركو عمرو جمال في الدقيقة "47"، قبل أن يختتم أحمد فتوح أهداف الفارس الأبيض فى الدقيقة 88.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.