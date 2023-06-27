شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يعلن إيقاف ثنائي الإسماعيلى لنهاية الموسم وغرامة 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، بقيادة الكابتن أحمد العجوز مدير الكرة، والكابتن حمزة الجمل المدير الفنى، اتخاذ قرارات حاسمة، من أجل إعادة الانضباط داخل الفريق ولفرض مزيد من التركيز داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفنى إيقاف ثنائى الفريق عمر الوحش ومحمد مخلوف لنهاية الموسم وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بسبب سوء سلوك اللاعبان عقب المران.

من جانبه حذر حمزة الجمل، المدير الفني للدراويش، اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمّن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مواجهات لعبها، وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.