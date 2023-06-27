شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التحضير لمباريات حسم التتويج بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي التحضير لمباراته القادمة أمام البنك الأهلي الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري، لمواصلة عروضه القوية فى مسابقة الدوري وحسم التتويج بلقب الدوري مبكرا.

ويعكف مارسيل كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات لمباريات البنك الأهلي، خاصة مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش فى كأس مصر، من أجل معرفة طريقة اللعب وأسلوبه في تحضير وبناء الهجمة وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه، ووضعيته فى الحالة الدفاعية قبل وضع الخطة المناسبة من أجل تخطي البنك الأهلي.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز فى بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدوري من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 فى حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل فى الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز فى 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له فى الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.