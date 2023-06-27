شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم الثلاثاء 27-6-2023 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع غزل المحلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 30 لقاءً، حقق الفوز فى 54 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 28.

ترتيب غزل المحلة في الدوري

يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 43.

حقق الزمالك فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري في أخر ظهور بالمسابقة.

آخر ظهور لغزل المحلة في الدوري

تعادل غزل المحلة مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق في آخر ظهور بالدوري

الزمالك يتفوق على غزل المحلة فى القيمة التسويقية

تساوى القيمة التسويقية للزمالك 20.63 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 5.58 مليون يورو.

99 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة

99 مباراة جمعت الزمالك وغزل المحلة، حقق الأبيض 59 انتصاراً وخسر فى 15 لقاء وانتهت 25 مباراة بالتعادل، وسجل الفارس الأبيض 151 هدفاً وتلقت شباكه 57 هدف

الهدافون التاريخيون للزمالك والمحلة

ويعد حسن شحاته الهداف التاريخى للزمالك في المحلة برصيد 6 أهداف، بينما محمود المشاقى الهداف التاريخى للمحلة فى الزمالك برصيد 3 أهداف.

أرقام أوسوريو مع الزمالك

قاد الكولومبى أوسوريو المدير الفنى للزمالك، الفارس الأبيض فى 9 مباريات قبل مواجهة الاتحاد، بواقع سبعة لقاءات بالدورى ومباراتين بالكأس، وحقق المدرب الكولومبى 6 انتصارات وتعادلين وخسارة وسجل الزمالك تحت قيادته 14 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

نتيجة مباراة الدور الأول بين الزمالك والمحلة

خسر الزمالك من المحلة بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.