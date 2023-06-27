شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته بمعسكر برج العرب لمواجهة فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وأنهى ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، احتفالات لاعبي الفريق بالتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على فيوتشر في الدور نصف النهائي، وطالب عبد الرازق لاعبي الفريق البورسعيدي بالتركيز على حسم اللقاء المقبل أمام فيوتشر في الدوري وذلك للقفز إلى المركز الخامس في جدول المسابقة.
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي المصري صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز، السبت الماضي، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائي والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.
وينتظر المصري الفائز من سيراميكا والاتحاد السكندري فى نهائي المسابقة.
ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.
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