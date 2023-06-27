شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته بمعسكر برج العرب لمواجهة فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم لمواجهة فيوتشر في مسابقة الدوري، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأنهى ميمي عبد الرازق، المدير الفني للنادي المصري، احتفالات لاعبي الفريق بالتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على فيوتشر في الدور نصف النهائي، وطالب عبد الرازق لاعبي الفريق البورسعيدي بالتركيز على حسم اللقاء المقبل أمام فيوتشر في الدوري وذلك للقفز إلى المركز الخامس في جدول المسابقة.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي المصري صرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق بعد التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز، السبت الماضي، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائي والتي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وينتظر المصري الفائز من سيراميكا والاتحاد السكندري فى نهائي المسابقة.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.