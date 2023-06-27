شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه البرازيل اليوم فى كأس العالم للشباب لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة السلة "شباب" مع نظيره البرازيلى اليوم فى إطار منافسات بطولة كأس العالم التى تقام بالمجر، وتستمر حتى 2 يوليو المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثالثة فى البطولة اليوم، الثلاثاء، أمام البرازيل بعدما خسر أول مباراتين أمام صربيا واليابان.

وتأهل منتخب مصر للشباب تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما توج بلقب بطولة أفريقيا لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022 بالفوز على منتخب مدغشقر في المباراة النهائية 81-54.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: "إبراهيم زهران - بلال عبد المطلب - حسن عامر - حسين شوكت - عبد الله الحديدي - علي وحيد - فهمي زيدان - كريم حاتم - محمد خيري - محمد عبد اللطيف - ياسين عبد الوهاب - يوسف الغايش".

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كيربي شيب المدير الفني كلا من: إسلام الكيلاني – مدرب، محمد أبو فريخة – مدرب، علاء لطفي – محلل أداء، إسلام جمعة – علاج طبيعي، وليد الخراط – إداري القاهرة، إسلام الشبكاتي – إداري الأسكندرية، محمود عبد الفتاح – مخطط أحمال

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات صربيا واليابان والبرازيل.