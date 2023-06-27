شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لغزل المحلة أمام الزمالك فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق غزل المحلة مواجهة قوية عندما يلتقى مع الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتأمين مركزه فى جدول ترتيب الدورى والابتعاد عن منطقة الهبوط.

ومن المتوقع أن يخوض غزل المحلة بقيادة رضا شحاتة مواجهة الزمالك بتشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب

خط الدفاع .. مصطفى " العش "، معاذ الحناوى ، محمد " بازوكا "، محمد جابر .

خط الوسط .. أحمد النادرى، حميد ماو، خالد الاخميمى، أحمد الشيخ .

الهجوم .. جبريل أوريك ، تشارلز باسى.

ويخوض لاعبو فريق غزل المحلة معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، وذلك لتجنب الإرهاق وزيادة التركيز.

واستقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، على رصد مكافأة خاصة للاعبين للفوز على الزمالك وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل.

وأخطرت رابطة الأندية المصرية المحترفة نادى غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام نظيره الزمالك، حيث تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بدلا من الساعة الثامنة و النصف مساء، ضمن مباريات الجولة الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي سوف تقام يوم الثلاثاء الموافق 27 / 6 / 2023.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 15 مباراة.