شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن والهانى سليمان على رأس 5 غيابات عن سموحة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، 5 لاعبين أمام بيراميدز فى المباراة المقرر لها غداً الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى لكرة القدم.

ويغيب عن سموحة أمام بيراميدز كل من حسام حسن لمواصلة برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة كسر شظية القدم، التى لحقت به فى مباراة غزل المحلة وابعدته عن المباريات الماضية.

كما يغيب الهانى سليمان حارس الفريق للإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، ومحمد مغربى ومصطفى سعد ميسى المتواجدان مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أفريقيا، وجونيور أجايى الذى مازال يعانى من إصابة بكسر فى القدم.

وودع سموحة بطولة كأس مصر على يد فريق النجوم بهدف نظيف، في إطار دور الـ16 من المسابقة، في المباراة التى جمعتهما مساء السبت على استاد الإسكندرية.

وهاجم أحمد سامى اللاعبين في غرفة الملابس بعد المباراة مباشرة وأكد لهم توقيع عقوبات قوية لم يروها من قبل بعد الخروج المخيب للآمال من كأس مصر.

وأكد أحمد سامى أن المباريات المقبلة ستشهد إبعاد بعض اللاعبين عن التشكيل الأساسى، بعد ظهورهم بأداء باهت وإضاعة بطولة كأس مصر بهذه الطريقة وعدم وجود أى روح للعودة في المباراة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.