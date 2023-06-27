شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يواصل تطبيق خطة تدوير نجوم الأهلى أمام البنك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تطبيق سياسة التدوير بين لاعبي الفريق الأحمر في المباريات القادمة من عمر الدوري، بحيث يمنح الراحة لبعض اللاعبين، ويعيد بعض اللاعبين الذين حصلوا على راحة فى المباراة الأخيرة أمام منتخب السويس فى بطولة كأس مصر.

ويرغب كولر فى الاستمرار بعملية المداورة بين كل اللاعبين لتخفيف ضغط المباريات على اللاعبين وعدم الاعتماد على مجموعة معينة، حيث يعود بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم لقائمة مباراة البنك الأهلي القادمة، فيما يمنح المدير الفني راحة لبعض اللاعبين الآخرين وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذى غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.