شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مواجهة صعبة أمام غزل المحلة بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة قوية عندما يلتقى مع غزل المحلة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتأمين مركزه فى جدول ترتيب الدورى.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 53 نقطة، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل فى 8، وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28، فيما يحتل المحلة المركز السادس عشر، برصيد 32 نقطة، حصدها من 31 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل في 8 وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 43.

ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويعمل أوسوريو على تحفيز لاعبيه وحثهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من فريق المحلة، لاسيما وإن المباراة ستكون في غاية القوة والندية نظرًا لموقف الحلة في جدول ترتيب الدورى، وحاجة الفريق لكل نقطة حتى يهرب من شبح الهبوط للقسم الثانى.

وفي الوقت ذاته، تحدث رضا شحاتة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، مع لاعبي فريقه حول ضرورة التركيز الشديد طوال شوطى المباراة، والعمل على تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاثة من أجل الهروب من شبح الهبوط الذى يطارد الفريق في الفترة الحالية، محذرهم من التهاون أو التخاذل الذى سيكلف الفريق الكثير من الخسائر، مؤكدًا إن تحقيق الفوز هو الغرض المطلوب والذى على جميع اللاعبين التكاتف من أجل تحقيقه.