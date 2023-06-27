شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة مالى فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة مالي غداً فى الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا التى تقام بالمغرب فى الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل، وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واكتفى المنتخب الأولمبي بالتعادل السلبى مع النيجر في الجولة الأولى التي أقيمت مساء الأحد، وأهدر المنتخب الأولمبى العديد من الفرص السهلة لتحقيق الفوز.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.