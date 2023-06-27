شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يبحث عن مهاجم أفريقى خلال الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى البنك الأهلى البحث عن مهاجم أفريقى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة القبرصى بابا فاسيليو. ويسعى مسئولو البنك الأهلى للبحث عن دعم الفريق الموسم المقبل بأفضل العناصر وذلك للدخول فى المنافسة على حصد مركز متقدم بالمربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقى فريق البنك الأهلى نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 12 مباراة.