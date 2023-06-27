فيوتشر يتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمصرى

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، استعداداً لمواجهة المصري فى مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين مساء غد الأربعاء، باستاد برج العرب.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة غلق صفحة كأس الرابطة والتركيز على انهاء الموسم الجاري في مركز يليق بالفريق، خاصة بعدما أخفق فى الدفاع عن لقبه بكأس الرابطة.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

وودع فيوتشر كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، بعد الهزيمة أمام المصري فى نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، وذلك بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.