شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط لتعديل عقد محمد عبد المنعم مالياً بعد تألقه مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادي الأهلي لتعديل عقد محمد عبد المنعم الفترة المقبلة، ليكون ضمن لاعبي الفئة الأولى بما يتناسب مع أداء ومساهمات اللاعب مع فريقه الفترة الأخيرة، باعتباره من العناصر الأساسية فى صفوف الفريق الأحمر، ومن الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني فى المباريات القادمة.

وتألق محمد عبد المنعم مع الأهلي بشكل لافت وبات اللاعب رقم واحد فى مركزه بخط دفاع الأهلي، فيما يتناوب باقي اللاعبين على اللعب بجواره، وهم الثلاثي ياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة، كما أنه يمتاز في تحضير الهجمة من الخلف بشكل جيد واللعب المميز بضربات الرأس.

وينوي مسئولو الأهلي تعديل قيمة عقد محمد عبد المنعم ماليا وفقا لرؤية لجنة التخطيط والتي ترى أن محمد عبد المنعم يستحق التقدير المالي، بما يتناسب مع مجهوداته فى الفترة الأخيرة، بخلاف دوره في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.