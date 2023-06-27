شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يشكو فراس شواط للجبلاية بسبب الهروب لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولو النادى الإسماعيلى بشكوى لاتحاد الكرة ضد التونسى فراس شواط مهاجم الفريق بعد هروبه لبلاده دون علم مسئولى النادى، وسط أنباء عن عزم اللاعب فسخ تعاقده مع القلعة الصفراء من طرف واحد.

واكتشف مسئولو الإسماعيلى سفر اللاعب إلى تونس دون إذن مسبق وغيابه عن التدريبات، وعلى إثر ذلك تقدم النادى الإسماعيلى بشكوى ضد اللاعب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، تفيد بهروب اللاعب دون علم مسئولى النادى.

يذكر أن مجلس إدارة الإسماعيلى السابق برئاسة يحيى الكومى، كان قد تعاقد مع اللاعب قبل انطلاق الموسم الحالى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.