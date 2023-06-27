شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب السوبر الأفريقى فى تأجيل مباراة نهائى كأس مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة أن إدارة المسابقات بالجبلاية تنوى إقامة نهائي كأس مصر يوم 13 أغسطس المقبل، إلا أنه حال صعود الأهلى للمباراة النهائية فلن يتم إقامة المباراة فى هذا الموعد.

وقال المصدر، إن الأهلى مرتبط بمباراة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائرى أحد يومى 11 أو 13 أغسطس المقبل، وفى حال صعود الأهلى لنهائى كأس مصر لن يتمكن اتحاد الكرة من إقامة المباراة فى هذا الموعد، وبالتالي سيتم تأجيل المباراة.