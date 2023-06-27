شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوحش يرد على قرار الإسماعيلى بإيقافه لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمر الوحش كابتن النادى الإسماعيلى على قرار ناديه بإيقافه لنهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، وكتب اللاعب "انضباط إيه وأنت بتتكلم على كابتن الفريق اللى عاملك كل ده أصلا، والدى فى العناية ويجيب سيرته ومش عايزنى آخد حقى يبقى مفيش دم ولا إحساس ولا تقدير كالعادة ربنا كبير والفترة دى تعدى عشان نادينا وبعد كده كله هيعرف حسابه ربنا عليم ورقيب وهصبر وهاخد حقى".

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، بقيادة الكابتن أحمد العجوز مدير الكرة، والكابتن حمزة الجمل المدير الفنى، اتخاذ قرارات حاسمة، من أجل إعادة الانضباط داخل الفريق ولفرض مزيد من التركيز داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقرر الجهاز الفنى إيقاف ثنائى الفريق عمر الوحش ومحمد مخلوف لنهاية الموسم وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بسبب سوء سلوك اللاعبان عقب المران.

من جانبه حذر حمزة الجمل، المدير الفني للدراويش، اللاعبين من انتفاضة فريق أسوان، حيث إن الفوز يؤمّن الفريق فى جدول الدورى ويتأكد بقاؤه فى الموسم المقبل، كما أن أسوان يعد من المنافسين على الهروب من الهبوط وبالتالي لن تكون المباراة سهلة.

وأضاف حمزة الجمل أن أسوان يعانى من سوء النتائج قبل التوقف الدولى، حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر 4 مواجهات لعبها، وسيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز للهروب من الهبوط.