مرتضى منصور عن أزمة سيف فاروق جعفر: حافظت على كرامة الزمالك واللاعب ظلم نفسه

الشارقة - اميمة ياسر -

تابع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حديثه عن أزمة رحيل اللاعب سيف فاروق جعفر عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "الكلام عن سيف جعفر يشعرني أنه ميسي".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "البعض تحدث معي بشأن اعتذار سيف واللاعب رفض إجراء مداخلات هاتفية لأن بعض الناس تريد الاصطياد في الماء العكر".

وأضاف: "أنا لم أظلمه ولكن هو من ظلم نفسه، لأني حافظت على غرفة الملابس، وكرامة النادي وكبريائه، الزمالك نادي الوطنية والكرامة".

وأكمل مرتضى: "إذا أراد العودة يجب أن يتقدم باعتذار عما فعله، ويأتي بعقوده المتواجدة في بيراميدز".

وواصل: "أشكر فاروق جعفر على موقفه هو إبن النادي الأصيل، لم يجاملني بل يريد أن يلعب نجله في نادي الزمالك الذي تربي فيه هو وسيف، هذا فاروق جعفر الذي أختلف معه".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته بالقول: "كل الفريق حصل على مستحقاته قبل العيد".