بين البحث عن الوصافة والهروب من القاع.. مواجهة قوية بين الزمالك وغزل المحلة في الدوري الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي الزمالك مع فريق غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 53 نقطة، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل فى 8، وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا، وسكنت شباكه 28، فيما يحتل المحلة المركز السادس عشر، برصيد 32 نقطة، حصدها من 31 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل في 8 وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدف، وسكنت شباكه 43.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على غزل المحلة اليوم، في ظل منافسته للوصول إلى وصافة ترتيب الدوري من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويأمل غزل المحلة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك للهروب من منطقة الخطورة وتأمين وضعه للبقاء في بطولة الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة غزل المحلة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومصطفي الزناري ومحمد عبد الغني.

في خط الوسط: احمد فتوح ونبيل عماد دونجا وابراهيما نداي وأحمد مصطفي زيزو وشيكابالا ومصطفى شلبي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويغيب عن الزمالك كل من: محمد عواد ومحمود شبانة وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش وناصر منسي وسامسون اوكيونولا للإصابة الي جانب حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر مع المنتخب الأولمبي.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".