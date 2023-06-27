الليلة ..الزمالك يصطدم بغزل المحلة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره فريق غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

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ويدخل الفارس الأبيض المباراة وهو يحتل المركزالرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، بعدما لعب الأبيض 30 مباراة، حقق الفوز فى 15 لقاء ، وتعادل فى 8 وتلقي 7 هزائم هذا الموسم .

علي الجانب الأخر يتواجد الفريق الكروي بنادي غزل المحلة في المركز السادس عشر، برصيد 32 نقطة جمعهم من 31 مباراة انتصر زعيم الفلاحين فى 8 مواجهات ، وتعادل في 8 وخسر 15مباراة.

يسعي السويسري خوان كارلو أوسوريو في تحقيق الفوز على غزل المحلة من أجل مواصلة التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم ، فيما ترغب كتيبة رضا في خطف نقطة واحدة على الأقل من أجل الأبتعاد عن مراكز الهبوط.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولة.

قائمة الزمالك لمباراة المحلة

كان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للقلعة البيضاء أعلن القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام غزل المحلة والتي ضمت كلا من

في حراسة المرمى: محمد صبحي - السيد عطية.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ياسر علي - محمد صلاح زكي.