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رئيس نادي المريخ: دوري المحترفين مخالف للوائح

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي أن اجتماعات أندية الجمعية العمومية هدفها البحث عن حقوق الأندية و تطبيق دورى المحترفين يعنى وجود خطأ لائحى  لانه مخالف للائحة نظام البطولات في الاتحاد.

وقال جوهر: إسقاط عضوية أكثر من 20 نادى من عضوية إتحاد الكرة و هو عوار فى اللائحة يغفل الكثير عنه وإتحاد الكرة لما يرجع إلى لائحة النظام الأساسى و كان لابد من موافقة الجمعية العمومية على تغيير نظام المسابقات.


رئيس المريخ : لا خلاف على القيمة الفنية لدورى المحترفين

واضاف احمد جوهر: لا خلاف على القيمة الفنية لدورى المحترفين  ولكن الأولى الحفاظ على الأندية الجماهيرية بنظام مسابقات تحفظ وجودهم مع وجود مجموعة خاصة لفرق الشركات .
 

وقال رئيس نادي المريخ : هو المسابقة الوحيدة التى تضم هذا الكم من أندية الشركات .. و لسنا ضد هذه الأندية و لكن إقترحنا تواجدهم فى مجموعة منفصلة.

وتابع جوهر: ما الجدوى على المشاهد رؤية مباراة بين فرق الشركات، لا خير فى دورى ليس به أندية شعبية  وطالبنا من إتحاد الكرة إدارة المنظومة الكروية بما يتفق مع صريح اللائحة و القانون .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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