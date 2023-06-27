الجزيري ونداي يقودان تشكيل الزمالك المتوقع أمام المحلة بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

اقرأ أيضًا..

يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المحلة:

من المتوقع أن يبدأ الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

حكم مباراة الزمالك وغزل المحلة:

يقود مباراة الزمالك وغزل المحلة تحكيميًا الحكم الدولي أحمد الغندور، ويعاونه كل من هاني عبدالفتاح ونور سعيد ومحمود دسوقي، بجانب هشام القاضي ومحمود عبدالسميع على تقنية الفار.

ويسعى الزمالك في لقاء اليوم لمواصلة نتائجه الإيجابية في اللقاءات الأخيرة، بينما يأمل غزل المحلة في العودة بنتيجة إيجابية في ظل الصعوبات التي يواجهها أخيرًا في صراع النجاة من الهبوط.

في سياق متصل، تلقى نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية ترشيحًا للتعاقد مع حسين دهيري، لاعب فريق باردو الجزائري، خلال الموسم المقبل، وسط بحث الإدارة عن مدافع يجيد بالقدم اليسرى.

وقال الإعلامي وليد الحديدي، خلال تقديمه برنامج بوكس تو بوكس، إن مسئولي الزمالك تلقوا التسجيلات الخاصة باللاعب للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق لحسم موقفه بشكل نهائي.

وأضاف، أن هناك ٣ لاعبين مرشحين للدفاع في الموسم المقبل وجميعهم يلعبون بالقدم اليسرى، وهم أيمن أشرف، وأحمد أيمن منصور، وحسين دهيري.

وأشار إلى أن الأولوية لدى مسئولي الزمالك بالتعاقد مع أحمد منصور، وعودته من جديد بعد نهاية فترة الإعارة لصفوف طلائع الجيش، بنهاية الموسم الجاري، خصوصًا أن اللاعب سيكون على ذمة النادي ولن يدفع فيه الزمالك أي مقابل مادي.