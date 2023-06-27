اليوم .. الأهلي يبدأ أستعدادته لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز.

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ويسعي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قياة السويسري مارسيل كولر لتجهيز اللاعبين بدنيًا ونفسيًا قبل مواجهة البنك الأهلي القادمة من أجل الفوز للأقتراب من حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره البنك الأهلي لحساب منافسات 32 للدوري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الخميس المقبل.

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة

ومن المقر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية، ويخوض الأهلي المواجهة محتلاً صدارة ترتيب المسابقة برصيد 65 نقطة ، بينما يأتي فريق البنك الأهلي في الترتيب الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

في سياق متصل نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم التأهل إلى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر ، ليضرب موعدًا في مواجهة فريق الداخلية عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة في دور الـ٣٢ للبطولة.

جاء هدف الفوز للأهلي عبر لاعبه حسين الشحات في الدقيقة 87، بعدما تسلم تمريرة أحمد قندوسي وتقدم وسدد ببطن القدم في الشباك.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، على أن فريقه خاض مواجهة قوية وصعبة وإنه توقع سيناريو المباراة أمام منتخب السويس بسبب التكتل الدفاعي في الخطوط الخلفية ، مشيرًا إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين، وكان تغيير محمد مجدى أفشة من أسباب تحسن أداء الأهلي.

وقال المدير الفني أن رامي ربيعة يسجل كل ركلات الجزاء خلال التدريبات لذلك كان الخيار رقم 1 في التسديد ، وأن أحمد القندوسي ظهر بشكل مميز خلال الدقائق التي شارك بها.

