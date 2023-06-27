شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام غزل المحلة فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة قوية عندما يلتقى مع غزل المحلة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتأمين مركزه فى جدول ترتيب الدورى.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 53 نقطة، حصدها من 30 مباراة، حقق الفوز فى 15، وتعادل في 8، وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 44 هدفا وسكنت شباكه 28، فيما يحتل المحلة المركز السادس عشر، برصيد 32 نقطة، حصدها من 31 مباراة، حقق الفوز فى 8، وتعادل فى 8 وخسر 15، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 43.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة المحلة بنفس التشكيل الذى خاض به مواجهة فاركو في الكأس، والذى ضم كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"، خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويعمل أوسوريو على تحفيز لاعبيه وحثهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من فريق المحلة، لاسيما أن المباراة ستكون فى غاية القوة والندية نظرًا لموقف الحلة في جدول ترتيب الدورى، وحاجة الفريق لكل نقطة حتى يهرب من شبح الهبوط للقسم الثانى.