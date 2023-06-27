شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكشف للاعبى الأهلى اليوم أخطاء مباراة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، محاضرة مع لاعبيه اليوم الثلاثاء للحديث عن أخطاء مباراة منتخب السويس، التى فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة من التدريبات أمس الاثنين على أن يبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمباراة البنك الأهلى بالدورى اليوم.

ويواصل مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، تطبيق سياسة التدوير بين لاعبى الفريق الأحمر فى المباريات المقبلة من عمر الدورى، بحيث يمنح الراحة لبعض اللاعبين، ويعيد بعض اللاعبين الذين حصلوا على راحة فى المباراة الأخيرة أمام منتخب السويس فى بطولة كأس مصر.

ويرغب كولر فى الاستمرار بعملية المداورة بين كل اللاعبين لتخفيف ضغط المباريات على اللاعبين وعدم الاعتماد على مجموعة معينة، حيث يعود بيرسى تاو ومحمد عبد المنعم لقائمة مباراة البنك الأهلى المقبلة، فيما يمنح المدير الفنى راحة لبعض اللاعبين الآخرين وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفنى.

ويرغب الجهاز الفنى للأهلى فى التركيز فى بطولة الدورى التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلى الوصول للنقطة 77 فى جدول مسابقة الدورى، من أجل حسم درع الدورى وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادى الأهلى والذى يحتل فى الوقت الحالى المركز الأول فى جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز فى 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له فى الدورى، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط النادى الأهلى عن التتويج بدرع الدورى، الذى غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، ويمكن للأهلى حصدها من خلال الفوز فى 4 مباريات فقط.