شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وغزل المحلة فى الدورى قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو لمواجهة غزل المحلة اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 30 لقاءً، حقق الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 28.

يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 43.

وحقق الزمالك الفوز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويبحث الزمالك عن الفوز على غزل المحلة بالدوري بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.



