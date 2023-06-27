شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس عرض بوليفار البوليفى لاستعادة برونو سافيو فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادى الأهلى فى الوقت الحالى عرض بوليفار البوليفى لإستعادة لاعبه برونو سافيو لاعب الفريق للوصول لصيغة مناسبة لإنهاء التعاقد بين الطرفين حيث يحصل اللاعب على 800 ألف دولار فى الموسم الواحد كما تعاقد معه المارد الأحمر مقابل مليون ونصف المليون دولار وخرج اللاعب من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.

ويريد بوليفار البوليفى استعادة لاعبه برونو سافيو فى الميركاتو الصيفى المقبل بسبب عدم تأقلم اللاعب مع الدوري المصري ورغبته فى الرحيل عن الأهلى من أجل العودة للمشاركة مع الفريق.

حدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اختياراته من الصفقات الجديدة خلال موسم الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الجلسة التى جمعته مع مسئولي القلعة الحمراء ولجنة التخطيط فى الأيام الماضية، واتفق خلالها على تدعيم 5 مراكز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وطلب مارسيل كولر تدعيم صفوف الأهلي بضم مهاجم أجنبي سوبر ولاعب وسط مدافع بدلا من حمدي فتحي، وظهير أيسر مع التونسي علي معلول، فى ظل نقص خبرات الثنائي محمد أشرف وكريم الدبيس، وكذلك ضم مدافع فى الميركاتو الصيفى المقبل، ويرغب فى ضم جناح أيسر سواء محلي أو أجنبي.